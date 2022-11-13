عبد الحميد حسن: كريم فؤاد أفضل من عمر جابر

أكد عبد الحميد حسن ميدو ، نجم النادي الأهلي السابق، أن كريم فؤاد الظهير والجناح الأيمن للقلعة الحمراء، أفضل من عمر جابر ظهير أيمن نادي الزمالك.

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : " فوجئت من استبعاد كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي من قائمة المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة بلجيكا المقرر لها الجمعة القادمة، وكنت أرى أنه أفضل من عمر جابر للانضمام لقائمة الفراعنة، خاصًة بعد تألقه مع المارد الأحمر في مباراة الداخلية و تسجيله لهدفين و صناعة مثلهما".

وأضاف : " كان لابد من تواجد كريم فؤاد في قائمة الفراعنة لمباراة بلجيكا ، حتى ولو لم يشارك بصفة أساسية ، لكنه كان يستحق الفرصة في التواجد تحت أنظار روي فيتوريا ".