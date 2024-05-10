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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء هشام الحلبى يستعرض التغيرات التاريخية فى أشكال الحروب والصراعات

صدى البلد

كشف اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تأثير الحروب علي الاقتصاد والأمن والمجتمعات وحياة المواطن.

اللواء الحلبى: الجيش الأمريكى والبنتاجون لا يمكن أن يتحدثا عن مصر سلبيا لهذا السبب

اللواء هشام الحلبي: استهداف القطاع المدني للدولة يغير منظومة القيم للأسوأ باستمرار


وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "حدث تغير كبير في أشكال الحروب والصراعات".


وتابع:" إضافة إلى تغير كبير في أشكال الحروب والصراعات والحروب تدخل في تخصص قطاعات كبيرة في الدولة، وهناك أشكال كثيرة للحروب منها التقليدية بين الجيوش النظامية تمتلكها جيوش كاملة السيادة، ومن أشكالها حرب روسيا وأوكرانيا والحرب العالمية الأولي والثانية، ومن وجهة نظر الحرب الدولة جزءين، قوات مسلحة أم قطاع مدني الذي ينهار الأول هو الدولة.


وأضاف: الحروب التقليدية تهدف إلي تدمير القوات المسلحة للدولة المستهدفة لأن القوات المسلحة أقوي القطاعات، وهذا ما حدث في 67 والحرب العالمية الأولي والثانية وهذا الموضوع أصبح مكلفا تكلفة رهيبة، لذلك حدث تغير كبير في أشكال الحروب والصراعات".

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