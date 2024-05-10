اللواء الحلبى: الجيش الأمريكى والبنتاجون لا يمكن أن يتحدثا عن مصر سلبيا لهذا السبب

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن هناك بعض المؤسسات في أمريكا من الممكن أن تتحدث بشكل سلبي على مصر، ما عدا الجيش الأمريكي والبنتاجون، معقبا: "قايسين مصر في تدريبات مشتركة في النجم الساطع، الكل يعرف من هو، فلا تجد كلمة سلبية من البنتاجون أو الجيش الأمريكي، وكذلك الحال في إسرائيل بالنسبة للجيش المصري".



وأضاف "الحلبي"، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة “extra news”، أن الإعلام الإسرائيلي لا يقف على أرضية صادقة مهنيًا، لافتا إلى أنه يمارس الكثير من الكذب، وبالتالي هم يريدون فاهمين يفندون أقاويلهم.



ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد" والذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.