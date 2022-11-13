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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال عبد الحميد: البرنامج القومي لمواجهة الشائعات أصبح منتشرا في جميع محافظات مصر .. فيديو

جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد

قال جمال عبد الحميد مدرب بالبرنامج القومي لمواجهة الشائعات، إن البرنامج القومي لمواجهة الشائعات أصبح منتشر في جميع محافظات مصر ليصل لجميع القري والنجوع داخل المحافظات لنشر وتوعية كيفية التصدي للشائعات.

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واضاف "جمال عبد الحميد" خلال حواره التليفزيوني على قناة الصحة والجمال الفضائية، أن هذا البرنامج ايضا متواجد بكثافة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك وحدة كاملة تم إنشاؤها في وزارة الشباب والرياضة "تصدوا معنا" بها العديد من الوزارات الأخري مثل وزارة الدفاع والإعلام والأوقاف.

وتابع جمال عبد الحميد أن البرنامج يقوم على توعية المواطنين لتصدي للشائعات عن عدة طرق معينة.

الشباب والرياضة التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي مواجهة الشائعات التصدي للشائعات جمال عبد الحميد

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