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حوادث

ملحقتش تلبس الأبيض.. العريس مات والعروسة حصلته من الحزن في الجيزة|ما القصة؟

عروسين - أرشيفية
عروسين - أرشيفية

قصة مأساوية وحزينة شهدتها محافظة الجيزة وتحديدا مدينة أبو النمرس، حيث توفي عريس إثر تعرضه لوعكة صحية، ولحقت به عروسه بعد وفاته بعدة ساعات قليلة من الحزن عليه، قبيل الزفاف  بستة أيام.

قصة العروسين وقعت أحداثها في مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، حيث انخرط الشاب العشريني وخطيبته البالغة من العمر واحد وعشرين سنة في تجهيزات الفرح وجهاز العروسين وشقة الزوجية، وما أن تبقى أسبوع على حفل الزفاف حتى رحل العريس فجأة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.

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قصة عروسين توفيا قبل زفافهم بـ أسبوع في الجيزة

قصة عروسين الجيزة أوجعت قلوب كل من هو قريب بل حتى أنها أفجعت كل من هو بعيد عنهم، فقد جهز الشاب العشريني وخطيبته لحفل زفافهم وأنهوا كافة التفاصيل والتجهيزات الخاصة بشقة الزوجية، إلا أن القدر كان له رأي أخر فقد رحلوا سويا إلى السماء.

عروسين - أرشيفية

 تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة من المستشفى العام أفاد وصول شاب في العشرينات من عمره متوفيا إثر تعرضه إلى حالة إعياء شديدة وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

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وفاة عروسة حزنا على عريسها قبل الزفاف بإسبوع

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة بإشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفاجأة في الواقعة، حيث تبين وفاة فتاة في بداية العشرينات ونقلها إلى المستشفى رفقة الشاب إثر تعرضها إلى وعكة صحية أودت بحياتها.

عروسين - أرشيفية

وبإجراء التحريات الأمنية تبين للأجهزة الأمنية في الجيزة أن الشاب والفتاة تربطهم خطوبة وكانا يعدان لتجهيزات حفل زفافهم إلا أن الشاب تعرض إلى حالة صحية مفاجأة وإعياء وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي إثر الوعكة الصحية.

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وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن الفتاة العشرينية حينما علمت بخبر وفاة خطيبها قبيل أيام من حفل زفافهم تعرضت إلى حالة إغماء وتوفت على إثرها بعد وفاة عريسها بساعات قليلة في المستشفى، وتحرر المحضر اللازم واستكملت الأجهزة الأمنية الإجراءات.

عروسين - أرشيفية

وبسؤال أهل الشاب والفتاة لم يتهموا أحد في الواقعة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وصرحت جهات التحقيقات بدفن جثامين الشاب والفتاة.

الجيزة مديرية امن الجيزة اخبار الحوادث عريس أبو النمرس عروسة الجيزة

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