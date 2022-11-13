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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي 17 عامًا يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الجمهورية لناشئات تنس الطاولة

صدى البلد

توج فريق ناشئات النادي الأهلي لتنس الطاولة تحت 17 سنة بلقب بطولة الجمهورية بعد تغلبه على الزمالك 3-2، بعد أداء مميز للغاية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد.

استضافت صالة النادي الأهلي بفرع مدينة نصر منافسات البطولة، وقدم الفريق عرضًا مميزًا للغاية خلال المنافسات بمشاركة كل من: هنا جودة، وجنا وجيه، وكنزي هيثم.

وشهدت المباريات تألقًا كبيرًا من جانب لاعبات الأهلي، حيث تميز الفريق بالأداء المميز وسط إشادة كبيرة من الجميع بعد تحقيق اللقب عن جدارة.

وأبدى فتحي عبده، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز ببطولة الجمهورية فرق، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً قويًّا خلال مواجهات اليوم، مشيرًا إلى أنه يطمح لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وهشام إسماعيل مدربًا لفريق 17 سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.‏

 

فريق ناشئات النادي الأهلي لتنس الطاولة تحت 17 سنة بطولة الجمهورية صالة النادي الأهلي بفرع مدينة نصر هنا جودة جنا وجيه

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