التحريات تكشف تفاصيل إنهاء حياة شخص من أعلى أسوار القلعة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة محاولة انتحار شاب من أعلى اسوار القلعة بمنطقة الخليقة بالقاهرة.

وكشفت التحريات الاولية، عن تفاصيل الواقعة حيث اقدم شاب علي الانتحار من اعلي اسوار القلعة بمنطقة الخليفة لمروره بأزمة نفسية نتيجة خلافه الدام مع والده ، الا ان العناية الالهية انقذته من الموت بعد ان القي نفسه وتم نقله الي المستشفي لاسعافه.

تلقي قسم شرطة الخليفة اخطارا مم الخدمات الأمنية بمنطقة القلعة بالعثور علي شاب ٢٧ سنة طالب مصاب بكدمات متفرقة بالجسم بعد فشله في الانتحار وانهاء حياته .

علي الفور انتقل رجال المباحث وتبين من التحريات الاولية ان الشاب تعرض لضغوط نفسيه كبيرة في الفترة الاخيرة نتيجة خلافات مع والده حسبما ذكر في فيديو قام ببثه قبل محاولته الانتحار بدقائق .

وقرر الشاب حسبما قال في الفيديو قبل انتحاره انه قرر الانتحار من اعلي برج القاهرة الا انه تم منعه من دخوله بمفرده فذهب الي القلعة واعتلي اسوارها وقبل القائه نفسه والدموع تنهمر من عينيه انه " مش مسامح والده " وانه السبب في اقدامه علي الانتحار وبعدها القي بنفسه ويرقد داخل المستشفي ويتلقي الاسعافات اللازمه .

النيابة العامة

تم استدعاء اهليه الشاب وجار استجوابهم ومواجهتهم بالواقعة واعترافات نجلهم لكشف ملابسات الحادث ، تم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق .