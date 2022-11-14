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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين واصابة 4 في حادث تصادم دراجات نارية بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شابين مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين 3 موتوسيكلات يستقلونهم بالطريق الواصل بين (دكرنس -منية النصر) وذلك بعد قيامهم مجموعة بالتسابق فيما بينهما واصطدامهما ببعضهما.
تلقت مديرية امن الدقهلية، اخطارًا من من مأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع خادث تصادم بطريق (دكرنس -منية النصر) ووجود متوفيين ومصابين.
انتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر الى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع كلًا من:"محمود السيد إبراهيم"،25عامًا، مقيم مركز منية النصر،و" محمدعرابي علي جاد، 18 عامًا مقيم قرية ميت شريف، واصابة كلا من:"محمد شريف محمد لطفي 20 عامًا، مقيم قرية اشمون الرمان، و ايهاب شريف محمد سليمان 18 عامًا، محمد عبده أحمد متولي 20 عامًا وعبدالله محمد اباظه 18عامًا، ومقيمين قرية الدراكسه.
واكد عدد من شهود العيان ان الحادث نتج عن قيام المتوفين والمصابين بإستخدام 3 موتسيكلات للتسابق فيما بينهم الا أن مقود القيادة أختل بيد أحدهم مما تسبب في اصطدامهم ووقوع الحادث.
تم نقل المصابين الى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم فيما نُقل جثامين المتوفيين الى مشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة .

ليلة مرعبة.. تفاصيل أصعب لحظات حادث أتوبيس الدقهلية |فيديوجراف

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