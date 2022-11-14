16 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب .. وعيار 21 بـ 1260

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، بعد تراجع سعر تداول الأوقية بنسبة 0.8% بالبورصة العالمية، نتيجة ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد تصريحات أحد مسؤولي الفيدرالي الأمريكي، بأن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي، بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا باحتمالات تخفيف الفيدرالي الأمريكي من سياسته النقدية المتشددة، حيث ارتفع الذهب، بنسبة 5.3%، وبنحو 89 دولارًا، ليصل لمستوى 1771 دولارا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت 16 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1255 جنيهًا، كما تراجعت الأوقية بقيمة 14 دولارًا، لتسجل مستوى 1757 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1434 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1076 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 837 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 10040 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين 1260جنيها.

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين 1080جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو840جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 720 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 10080جنيها.

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.400 مليون جنيه

أسعار الذهب عالميا



واستقرت أسعار الذهب العالمية عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية عند 1772دولار للأوقية.