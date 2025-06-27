إطلالة مختلفة .. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وظهرت ليلى زاهر ، مرتديه بنطال باللون الاصفر، ونسقت معه قميص نفس اللون ذا تصميم جذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى زاهر ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ليلى زاهر ، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى زاهر