أمان ورخيصة.. اعرف طرق تنظيف الأذن في المنزل

يرغب كثيرون في معرفة طريقة تنظيف شمع الأذن باحترافية في المنزل دون أضرار ولكن هذا لا يمكن فعله الا في الحالات البسيطة فقط لأن الأعراض القوية تتطلب مراجعة الطبيب.



إليك بعض الطرق الآمنة لتنظيف الأذن في المنزل وذلك وفقا لما جاء في موقع mdanderson.

زيت معدني



استخدم قطارة نظيفة لوضع بضع قطرات من الزيت المعدني في الأذن؛ استخدم كمية كافية لملء الأذن فقط ويُليّن الزيت المعدني الشمع، مما يسمح له بالخروج من الأذن.

بيروكسيد الهيدروجين



استخدم قطارة نظيفة لوضع بضع قطرات من بيروكسيد الهيدروجين في الأذن؛ استخدم كمية كافية لملء الأذن فقط.



انتظر حتى يفور السائل، ثم اتركه يتسرب من أذنك ولا يُنصح بهذه الطريقة إذا كان لديك ثقب أو أنبوب في طبلة أذنك، لأن دخول بيروكسيد الهيدروجين خلفها قد يكون سامًا للأذن الداخلية ويسبب فقدان السمع.

يُفضّل وضع الزيت المعدني أو بيروكسيد الهيدروجين في أذنيك قبل الاستحمام مباشرةً وبهذه الطريقة، لن تلتصق هذه المواد بملابسك.

تنبيه

يمكنك تنظيف أذنيك يوميًا عند الاستحمام أو عدة مرات أسبوعيًا ولا يوجد دليل علمي دقيق على عدد مرات القيام بذلك في الشهر لكن تذكر أن طبيعة الأذن هى تنظيف نفسها ذاتيًا على الأرجح لن تحتاج لتنظيفهما إطلاقًا إلا في حالات معينة.

استشر طبيبًا إذا بدأت تشعر بأعراض أو لاحظت تراكمًا مفرطًا للشحم في الأذنين.