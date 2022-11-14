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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض مع رئيس القابضة للسياحة خطة التطوير للقطاع

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي رئيس القابضة للسياحة

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم  ، الأستاذة ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، لمناقشة عدد من الموضوعات فى إطار دعم التعاون المثمر بين المحافظة و الشركة القابضة للسياحة والفنادق ضمن خطة تطوير القطاع السياحي بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الأستاذة ميرفت حطبة ، خطة التطوير السياحي الذى تشهده بورسعيد فى المنشآت السياحية والذى يعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة ويجعلها من مصاف المدن السياحية ، مؤكدا على أهمية التعاون بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق من أجل تحقيق مزيد من التطور فى القطاع السياحى ببورسعيد وإحداث رواجآ سياحيآ ، يعود على المحافظة وأبناءها بالخير .

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ومن جانبها ، أعربت ميرفت حطبة عن فخرها بالإنجازات والتنمية التى شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا ، مؤكدة على ترحيبها بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد لتحقيق تنمية سياحيا تليق بواقع وحضارة بورسعيد

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