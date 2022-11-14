محافظ بورسعيد يستعرض مع رئيس القابضة للسياحة خطة التطوير للقطاع

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم ، الأستاذة ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، لمناقشة عدد من الموضوعات فى إطار دعم التعاون المثمر بين المحافظة و الشركة القابضة للسياحة والفنادق ضمن خطة تطوير القطاع السياحي بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الأستاذة ميرفت حطبة ، خطة التطوير السياحي الذى تشهده بورسعيد فى المنشآت السياحية والذى يعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة ويجعلها من مصاف المدن السياحية ، مؤكدا على أهمية التعاون بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق من أجل تحقيق مزيد من التطور فى القطاع السياحى ببورسعيد وإحداث رواجآ سياحيآ ، يعود على المحافظة وأبناءها بالخير .

ومن جانبها ، أعربت ميرفت حطبة عن فخرها بالإنجازات والتنمية التى شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا ، مؤكدة على ترحيبها بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد لتحقيق تنمية سياحيا تليق بواقع وحضارة بورسعيد