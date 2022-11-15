أخبار التعليم | مسابقة لتسمية الكواكب الجديدة في الفضاء.. طب جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للسكر غدًا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

دار العلوم القاهرة تعلن نتائج امتحان القبول لبرامج الدراسات العليا

أعلنت دار العلوم جامعة القاهرة ، إعلان مهم لطلاب الدراسات العليا 2022-2023.

غدا.. طب جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للسكر

تنظم كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية باليوم العالمي للسكر، سيتم ماراثون أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بالكلية والجامعة والكليات التابعة لها.

مسابقة لتسمية الكواكب الجديدة في الفضاء.. ياترى هتكون إيه؟

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيفية، عن مشاركة المعهد في مسابقة الاتحاد الدولي للفلك لـ اقتراح أسماء للكواكب الخارجية المكتشفة حديثا، ويمكن للجميع اختيار اسم لتلك الكواكب.

جامعة حلوان الأهلية.. التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الإنسانيات بهذا الرابط

أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بجامعة حلوان رابط مخصص لطلاب كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية، وذلك في إطار تحقيق التواصل بين جامعة حلوان الأهلية والطلاب، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

المرحلة النهائية من الموسم الخامس لمسابقة BUE's Got Talent بالجامعة البريطانية اليوم

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، إقامة فعاليات المرحلة النهائية من الموسم الخامس، لمسابقة"BUE's Got Talent"، والتي تنظمها الجامعة البريطانية في مصر تحت رعاية وحضور السيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وذلك اليوم الثلاثاء .



اليوم.. زراعة عين شمس تنظم ندوة محصول بنجر السكر ودوره بالاكتفاء الذاتي

ينظم معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "محصول بنجر السكر ودوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر الجاري الساعة 11 صباحا بقاعة مناقشات المعهد، ويحاضر الندوة الدكتور محمد أحمد عبد الهادي أستاذ المحاصيل المساعد بقسم المحاصيل كلية الزراعة جامعة عين شمس.