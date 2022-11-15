غدا.. طب جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للسكر



تنظم كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية باليوم العالمي للسكر، سوف يتم ماراثون أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بالكلية والجامعة والكليات التابعة لها.

ويأتي ذلك بكلية الطب يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة الدكتور علي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و الدكتورة هاله السويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كذلك سوف تتضمن الفاعليات قياس السكر تراكمي للمشاركين، بالإضافة إلى التوعية بمرض السكر ونمط التعايش وكيفية الوقاية منه.



وتفقد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ و السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، جناح جامعة عين شمس المشارك بمعرض الإبداع الأخضر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن فاعليات مؤتمر الدول الأطراف( قمة المناخ COP27)،حيث استمعا لشرح تفصيلي من د. أحمد العوضي مدير مركز التميز للاستدامة بالجامعة، حول أبرز إنجازات وجهود جامعة عين شمس في مجال التحول للأخضر وكذا التعرف على توربيدة الرياح ASU wind التى ابتكرها طلاب كلية الهندسة والتى حصدت المركز الأول عالمياً في كبريات المسابقات الدولية وهي مصرية الصنع بنسبة ١٠٠ %.

وتابعا فيلماً تسجيلياً يرصد جهود جامعة عين شمس وما نفذته من مشروعات بحثية وتطبيقية تنفيذاً للهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وتواصل جامعة عين شمس مشاركتها بقمة المناخ وسط حضور دولي كثيف من مختلف دول العالم.