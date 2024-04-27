ليفربول يُعوّض فينورد الهولندي 11 مليون يورو بعد اتفاقه مع المدرب الجديد

ذكرت تقارير إعلامية، السبت، أن أرني سلوت المدير الفني لفينورد الهولندي اقترب بشدة من تدريب نادي ليفربول، بعد أن وافق النادي الإنجليزي على دفع تعويض لفينورد بقيمة 11 مليون يورو (11 مليوناً و700 ألف دولار).

وأشارت تقارير إعلامية في بريطانيا وهولندا إلى أن الناديين توصلا لاتفاق شفهي بشأن هذه المسألة، ما يفتح الباب أمام سلوت (45 عاماً) لخلافة الألماني يورغن كلوب في تدريب ليفربول.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن فينورد سيتلقى تعويضاً بقيمة 11 مليون يورو، لكن صحيفة «دي تلغراف» الهولندية أشارت إلى أن التعويض قد يصل إلى 13 مليون يورو.

ويتبقى لسلوت عامان في عقده مع فينورد وصيف الدوري الهولندي.

ويرحل كلوب عن تدريب ليفربول بعد ولاية دامت أكثر من 8 أعوام، فاز خلالها بكل الألقاب الممكنة، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وكان المدرب الألماني يرغب في إنهاء مسيرته مع ليفربول محققاً لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية، ولكن يبدو أن هذا غير مرجح بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام إيفرتون، الأسبوع الماضي، ثم التعادل مع وست هام، عصر السبت، حيث أصبح لدى آرسنال ومانشستر سيتي الأفضلية لنيل اللقب.

وكان كلوب قد أعرب، الجمعة، عن اعتقاده أن سلوت سيحصل على «أفضل وظيفة في العالم» إذا تولى تدريب فريق ليفربول خلفاً له.

وخلال مؤتمر صحفي قال كلوب: «إنها أفضل وظيفة في العام، وأفضل نادٍ في العالم».

وأضاف: «من الواضح أنني أساعد حالياً بعدم إنهاء الموسم بشكل جيد، لذلك هناك مجال للتحسين».

وأردف: «إنها وظيفة رائعة، فريق رائع، أشخاص رائعون. سيحصل على وظيفة مثيرة جداً».