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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

طالب الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، بضرورة انشغال المسلم بأمر الآخرة، ولا ينشغل بالدنيا فقط، فلا يستوي الخبيث والطيب، حتى لو أعجب الناس كثرة الخبيث.

وأوضح رمضان عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، "بلاش الدنيا تشغلك، ولا تبكي على حاجة فاتتك فيها، واشغل أمرك بالآخرة".

وأضاف أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، موضحا: "أنت كمؤمن بالله، أكرم عند الله من قارون وخزائنه، وأنت في مجلس علم، أفضل من عبادة 60 سنة، وحطام الدنيا لا يساوي شيئا عند الله".

وأشار إلى "أن أكرم الناس عند الله، المتقين، وهذا المنطق اللي عايزين نذكر به أنفسنا، ونقوله لأولادنا، وعلينا ألا تشغلنا الدنيا، ولا زخارفها وزينتها، ولا نفضل الدنيا، فالآخرة خير وأبقى عند الله، وعلينا التبصر بالقرآن وكلامه".

رمضان عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون أكرم الناس عند الله المتقين

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