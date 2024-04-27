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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الرضيعة الضحية .. تفاصيل جديدة ‎في جريمة مدينة نصر

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر ، تجديد حبس عامل  15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالاعتداء على طفلة رضيعة سودانية الجنسية، وإلقاء جثتها في حديقة عامة بأحد شوارع مدينة نصر.

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البداية..


تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من والدة طفلة سودانية ، تفيد فيه باختفاء طفلتها الرضيعة، البالغة من العمر 10 أشهر بعد تركها باب شقتها مفتوحًا وتوجهها لشراء بعض مستلزمات المنزل، لتعود وتفاجأ باختفاء الطفلة الرضيعة، وبعمل التحريات تم العثور على جثة الطفلة الرضيعة ملقاة بإحدى الحدائق العامة بالمنطقة، وبها آثار اعتداء جنسي.

 

عقب تقنين الإجراءات تم التوصل إلى المتهم، وتم ضبطه ، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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