حزب الله يشن هجومًا بالمسيرات والصواريخ على «مقر قيادة» لجيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، أن قواته شنت هجومًا مركبًا بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية لجيش الاحتلال في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء جولاني وأصابوه بشكل مباشر.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت باستخدام نظام القبة الحديدية هدفًا جويًا مشبوهًا كان في طريقه من لبنان باتجاه مستوطنة المنارة بمنطقة الجليل الأعلى المحتل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي، تجدد على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأكد مسؤول كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، إن إسرائيل بحاجة إلى تصعيد هجماتها في لبنان من أجل تحقيق الهدوء.

وقال: هناك طريقة للخروج من الوضع، وهو زيادة الهجمات.

وأضاف المسؤول للصحيفة الأمريكية: "لا يمكن لإسرائيل أن تتوقف الآن، إنه خطر على المنطقة بأكملها".

ووفقا له، من المستحيل تجنب مواجهة كبيرة وواسعة مع حزب الله في لبنان، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من الحرب التي شملت تبادل إطلاق النار بين الطرفين.