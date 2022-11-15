اليوم.. زراعة عين شمس تنظم ندوة محصول بنجر السكر ودوره بالاكتفاء الذاتي

ينظم معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "محصول بنجر السكر ودوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر الجاري الساعة 11 صباحا بقاعة مناقشات المعهد، ويحاضر الندوة الدكتور محمد أحمد عبد الهادي أستاذ المحاصيل المساعد بقسم المحاصيل كلية الزراعة جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة البحيري عميد معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة، والدكتورة غادة خير الله وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر الجابري وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئية، وإشراف الدكتور أيمن فريد أبو حديد.

وكان قد شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات مجلس كلية الحقوق برئاسة الدكتور محمد صافي عميد الكلية والذي يعقد لأول مرة بقاعة المجلس بالكلية بعد تجديدها.

وأثني الدكتور محمود المتيني، علي المجهود الكبير الملحوظ في الكلية، مشيدا بدورها فى الجامعة والمجتمع، وشدد على أهمية التطوير الاستراتيجى الهادف سواء على مستوى البرامج أو المنشآت، وشكر إدارة الكلية على جهودها للتطوير والإصلاح، مشيرا إلى إنه لدي الجامعة خطة عامة للمنافسة العالمية وذلك عن طريق تحسين بيئة التعليم، والبيئة التحتية،الي جانب الناحية البرامجية وذلك بمشاركة المجتمع المدني، لافتا إلي التطور الذي يشهده العالم، من حيث التعافي من الأخضر، التحول للاخضر، التحول الرقمي مما يستدعي حتمية مواكبة هذه المتغيرات العالمية ومتطلباتها، وبناء بيئة تحتية عالمية حتمية نظرا للمنافسة المحلية والاقليمية والدولية، لانتاج منتج مختلف تماما بشراكات عالمية جديدة.

كما أعرب الدكتور محمد صافى عميد الكلية، عن شكره وتقديره على دعمه ومساندته الدائمة لبرامج ومشروعات التطوير بالكلية، كما رحب بالنواب، وشكر لهم مساندتهم وتشجيعهم للكلية.