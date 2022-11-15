مزايا مادية .. اجراء عاجل من التعليم لتحفيز شباب المعلمين

اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان المعلمين الشباب المقرر تأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس، سيحصلون على مزايا مادية مميزة.

وقالت وزارة التربية والتعليم : ان حوافز المعلمين الشباب الذين سيتم تأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس ستكون اعلى من المعتاد لتحفيز شباب المعلمين

وكانت قد بدأت مديريات التربية والتعليم، في جميع محافظات مصر، تتخذ إجراءاتها لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بتأهيل شباب المعلمين ليصبحوا مديرين مدارس.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، على بدء تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم ، بترشيح 7 معلمين أخصائيين أوائل من كل إدارة تعليمية لموافاة الوزارة بعد تقييمهم من خلال اللجنة المشكلة بالمديرية.

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على ضرورة أن تقوم كل إدارة تعليمية في المحافظة بالإعلان بصورة واضحة ومن خلال كافة الوسائل المتاحة في ضوء الشروط والضوابط الواردة من وزارة التربية والتعليم ، وذلك خلال أسبوع من تاريخه على ان توافي المديرية بالأسماء المرشحة من كل إدارة تعليمية فور انتهاء هذه المدة.

ترشيح 7 معلمين و اخصائي أوائل من كل ادارة تعليمية

يذكر أنه قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، طالبت خلالها بضرورة ان تقوم كل مديرية تربية وتعليم بموافاة وزارة التربية والتعليم بعدد 7 معلمين و معلمات او أخصائي من كل إدارة تعليمية من كافة الإدارات التعليمية ، لشغل وظائف مديري المدارس



يأتي ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ، وسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير منظومة التعليم المصري بصفة عامة ، وأعضاء هيئة التعليم بصفة خاصة والاهتمام بتأهيل الشباب ، لشغل وظائف مديري المدارس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن شروط الاختيار تتمثل فيما يلي :

- أن تتراوح أعمارهم بين 35 عاما الى 45 عاما من أعضاء هيئة التعليم على درجة معلم اول /اخصائي على الأقل

-الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب من أعضاء هيئة التعليم

-يكون على رأي العمل مدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة

-ألا يكون قد حصل على اي جزاءات

ان يمتلك عضو هيئة التعليم شخصية قيادية إيجابية مؤثرة

- ان يكون عضو هيئة التعليم لديه رؤية للتطوير

لجنة ترشيح 7 معلمين و اخصائي أوائل من كل ادارة تعليمية

وقالت وزارة التربية والتعليم ، يكون الترشيح من خلال لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم وعضوية كل من:

- وكيل المديرية

-رئيس مجلس الأمناء والاباء والمعلمين بالمديرية

-مدير الشئون التنفيذية

-ممثل عن نقابة المعلمين

-عميد كلية التربية او من يفوضه

آلية تقييم المعلمين المرشحين

وأضافت وزارة التربية والتعليم : يكون التقييم طبقا للاتي :

25 درجة على الخبرات العلمية ، 25 درجة على الخبرات العملية ، 25 درجة على المهارات القيادية ، و 25 درجة على السمات الشخصية

وتقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بالإعلان في مكان بارز على مستوى كل إدارة تعليمية تابعة لها ، لمدة أسبوع ، ثم تجرى المقابلات لمدة أسبوعين ، على أن تكون نسبة اجتياز كل مكون لا تقل عن 75% ويتولى كل مدير إدارة تعليمية ارسال الترشيحات إلى مدير المديرية ، ثم يتم ارسال الملف عبر البريد الالكتروني : [email protected]



وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإعداد كوادر من الشباب لتولي قيادة وإدارة المدارس والتي ستبدأ المرحلة الأولى منها بــ 1000 معلم ليصبحوا مدراء بعد حصولهم على دبلومة الإدارة الاستراتيجية.