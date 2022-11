المديرة التنفيذية لبرنامج المستوطنات البشرية الأممي تشيد بإنجازات مصر للتنمية الحضرية

استقبل السفير ياسر عابد، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، بمقر وزارة الخارجية، ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، ووكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك قبل توجهها إلى شرم الشيخ للمشاركة في أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27.

وأثنى مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية على الجهود التي يبذلها البرنامج في مصر والتعاون البناء لمكتبيه القطري والإقليمي مع وزارة الخارجية ووزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية وغيرها من أجهزة الدولة لتنفيذ أجندة التنمية الحضرية في مصر.

وأوضح أن مصر تتطلع إلى ابراز إنجازاتها في تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة الذي يقوم البرنامج بإعداده حالياً لتقديمه في يوليو القادم أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك بمناسبة مراجعة الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة حول استدامة المدن والمجتمعات.

من جانبها، أثنت المديرة التنفيذية على الإنجازات التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال التنمية الحضرية، واصفة إياها بالتجربة الرائدة في المنطقة والعالم، وهو ما أسفر عن اختيار مصر كمستضيف للمنتدى الحضري العالمي خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2024.

وأشارت إلى أنها ستشارك بشرم الشيخ في أول حدث يعقد على المستوى الوزاري على هامش مؤتمرات المناخ حول التنمية الحضرية وتغير المناخ، والذي سيركز على الإسكان والتنمية الحضرية والعمل متعدد الأطراف فيما يتعلق بتغير المناخ، وسيشهد إطلاق مبادرة الرئاسة المصرية حول "المرونة الحضرية المستدامة للأجيال القادمة" The Sustainable Urban Resilience for the Next Generation Initiative (SURGe).