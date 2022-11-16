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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعود لـ2017.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب أعطال ومشكلات «سيستم» تكافل وكرامة

هشام الجاهل، عضو
هشام الجاهل، عضو مجلس النواب

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن بعض المشكلات التى تؤدى الى تعثر تطبيق أهداف تكافل وكرامة، وهذه المشكلات متعلقة بالسيستم المنظم لهما، حيث إن الحالات التى تتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك ويتم رفضها لانتفاء شرط من الشروط، لا يتم حذفهم من السيستم وإنما تظل هذه الحالات قيد السستم مما يحظر عليهم التقدم مرة أخرى أو استيفاء الشروط والتقدم بتظلم وإعادة فحص الأوراق.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك حالات منذ عام 2017 وإلى الآن لم تتم أزاحتهم أو مسحهم من على السستيم مما يحول دون أن يتقدموا مرة أخرى للحصول على تكافل وكرامة، أو حتى استكمال الأوراق والشروط كي يحصلوا على هذا المعاش.

وأكمل هشام الجاهل كما أن هناك مشكلات أخرى بالسيستم تتعلق بتأخر حصول المطلقات والأرامل على المعاش المخصص لهم وهم فى احوج الحال لهذا المعاش وذلك يعود إلى إجراءات روتينية وبيروقراطية ليس لها أي مبررات.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بسرعة حل المشكلات المتعلقة بـ سيستم تكافل وكرامة وتشكيل لجنة وعلى وجه السرعة تكون مهمتها فحص الحالات التى تم رفضها للحصول على معاش تكافل وكرامة، وازالتهم من على السستيم كي يتسنى لهم التقدم مرة أخرى أو تصحيح أوضاعهم واستيفاء الشروط المقررة.

كما طالب بالتغلب على المشكلات البيروقراطية وسرعة سداد معاش تكافل وكرامة للفئات المستحقة لاسيما المطلقات والارامل فهم فى احوج الحال لهذا المعاش . 

هشام الجاهل طلب احاطة مجلس النواب الموقع الإلكتروني معاش تكافل وكرامة

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