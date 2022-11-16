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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم الاسلام للمرأة وحقها في التعليم.. ندوة لوحدة تكافؤ الفرص بمرسي مطروح

ندوة بمدينة مرسى
ندوة بمدينة مرسى مطروح

نظمت  وحدة تكافؤ الفرص لشؤون المرأة بديوان عام المحافظة ،  ندوة تثقيفية حول تكريم الاسلام للمرأة وحقها في التعليم وأهمية تنظيم الأسرة، بحضور ناصر النجار نائب رئيس المدينة وممثلين عن الاوقاف والصحة والتربية والتعليم بمشاركة وحضور الموظفات بالمركز، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

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وقال  الشيخ سعيد مصطفى بمديرية أوقاف مطروح إن المرأة أخذت حيزا كبيرا في التشريعات، ومنحها الإسلام حقوقا لم تأخذها قبل الإسلام، فأصبحت لها ذمة مالية، وأعطى لها الحق في اختيار شريكها، وسوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، كما قضى الاسلام على الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية التي تسيء للمرأة.

وأضاف ممثل تعليم مطروح أنه من ضمن أساسيات تطور المجتمعات هو التعليم ، وحَقُّ المرأة في التعليم من أهم الجوانب الحياتية التي يجب أن نهتم بها وبوجودها في حياتنا، ويجب أن تحظى المرأة باهتمام كبير وبشكل جيد يليق بها، حيث أن للمرأة دور كبير في بناء المجتمع وتطورة .

من جانبها أوضحت ممثلة مديرية الصحة أن فوائد تنظيم الأسرة متعددة للأم والطفل والأسرة من الناحية الصحية الجسمانية والنفسية والاجتماعية حيث تساعد على التنمية في المجتمع، ويعد حلاً لمواجهة التحديات السكانية من منطلق توجهات الدولة المصرية في معالجة القضية السكانية، في استعادة الأم صحتها بعد الولادة ويمكنها أن تعطي ما يكفي من الوقت بالاهتمام بزوجها وأطفالها بفضل تنظيم الأسرة.

من ناحية أخرى أكدت دعاء زيان مديرة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ان الهدف من إقامة الوحدات بمدن مطروح الثمانية هو رفع مستوي الوعي للمراة من خلال اقامة الندوات وتفعيل المبادرات لرفع المستوي المعيشي لها اقتصاديا، وتعد المرأة شريكا أساسيا في تحقيق البناء والتنمية في الدول والمجتمعات باعتبارها تمثل نصف المجتمع ، وتقوم ببناء النصف الاخر ، لتحقيق رؤية مصر 2030 في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، طبقا لتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح .

من جانبه أشار رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح الي أن وحدة تكافؤ الفرص منوط بها تحقيق التكافؤ بين كل من الرجل والمرأة داخل بيئة العمل ، وتتمثل في ضرورة وجود إطار مؤسسي بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص استنادًا إلى استراتيجية التنمية المستدامة والهدف الأممي الخامس المعني بضرورة المساواة بين الجنسين .

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