تعليم الوادي الجديد: تنظيم معسكر إعداد القادة للاتحادات الطلابية بالداخلة

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تنظيم معسكر إعداد القادة للاتحادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بإدارة الداخلة التعليمية.

وأكد أن تنظيم المعسكر بالتعاون والتنسيق مع مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية والإدارات التعليمية وتوجيه عام التربية الاجتماعية، بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالداخلة. وقال، إن المعسكر يتضمن مجموعة من الورش التدريبية والحلقات النقاشية للمكاتب التنفيذية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وستجرى انتخابات تشكيل المكتب التنفيذى للمرحلتين على مستوى المديرية بنهاية المعسكر.

وفي سياق متصل، أعلن حسن، أنه تفعيلا للأنشطة بين طلاب المدارس تم إجراء تقييم مسابقات الاقتصاد المنزلى «الأشغال اليدوية، القطع الفنية» على مستوى قطاع تعليم المحافظة، وذلك من خلال مدير عام الشؤون التنفيذية، وتوجيه عام الاقتصاد المنزلى على أن يتم اختيار أفضل الأعمال وإعلان الفائز منها لتمثيل قطاع تعليم المحافظة بتصفيات الجمهورية.