كاملة أبو ذكري تتحدث عن نجاحاتها في مهرجان القاهرة السينمائي

أقيمت اليوم ندوة تكريم المخرجة كاملة أبو ذكري، بمسرح النافورة بالأوبرا ضمن فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عقب تكريمها في دورة هذا العام ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، وقام بإدارة الندوة الناقد طارق الشناوي.

وحرص على حضور الندوة، الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، و عدد كبير من نجوم وصناع الفن ومنهم: إلهام شاهين، المنتج محمد العدل، وسلاف فواخرجي، لقاء الخميسي، هاجر الشرنوبي، تامر حبيب، ركين سعد، أمير المصري، يوسف عثمان، فاطمة ناصر، محمود الليثي، حازم إيهاب، نور قدري، توني ماهر."

وتحدثت المخرجة كاملة أبو ذكري عن لقاءها بالمخرج الكبير عاطف الطيب، قائلة إنها تعلمت الإحساس بالممثل منه أثناء تدريبها معه في فيلم "دماء على الأسفلت" مع النجم الكبير نور الشريف، فهو دائمًا ما يقف مع الممثل ويعطه دفعات إيجابيه ليصدق إحساسه داخل الأحداث، وبالفعل أجد المشهد أصبح أكثر قوة بعد حديثه مع الممثل

كما تحدثت أبو ذكري عن رغبتها في التحضير لعمل فني عن الرجال، خاصة وأن مشاكلهم وأزماتهم لا تقل أهمية عن المرأة.

أشارت كاملة أبو ذكري خلال ندوة تكريمها، أنها لا تحب حصرها في مصطلح سينما المرأة، لأنها دائمًا ما تقدم أعمالًا متنوعة، مضيفة أن الكاتب صنع الله إبراهيم وبهاء طاهر، هاتفوها بعد نجاح مسلسي ذات وواحة الغروب.

وقالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إن مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، شاركتها في الكثير من النجاحات، خلال مشوارها الفني، بالإضافة إلى الموسيقار تامر كروان الذي دائمًا ما تختلف معه خلال التحضيرات لأعمالهم سويًا ولكن في النهاية يكون النجاح مشترك بينهما.

من جانبها، تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن تعاونها مع المخرجة كاملة أبو ذكري، في السينما بفيلمي "واحد صفر"، و "يوم للستات"، وأخرهم مسلسل "بطلوع الروح" وقالت إن حلقة من حلقات العمل، كانت بمثابة فيلم مستقل بذاته، لأنها مخرجة مختلفة في أعمالها ونموذجًا للإبداع.