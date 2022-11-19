بتكلفة 5 مليارات دولار.. السعودية تطلق أول مدينة عائمة في العالم|صور

كشفت المملكة العربية السعودية عن المدينة العائمة على شكل سلحفاة ضخمة والتي ستصبح بمثابة موطن لـ60 ألف شخص على متن يخت "تيرايخت" بقيمة 5 مليارات دولار.

المدينة العائمة التي تحمل اسم Pangeos من تصميم واقتراح استوديو التصميمات الإيطالي Lazzarini، ومن المقرر أن تصبح أكبر مبنى عائم تم بناؤه على الإطلاق بمجرد اكتمالها.

اسم Pangeos مستوحى من Pangea القارة العملاقة التي كانت موجودة منذ ملايين السنين خلال أواخر عصور الباليوزويك وأوائل الدهر الوسيط.

يمتد تيرايخت الذي يحمل المدينة العائخة بطول 550 مترًا ويبلغ عرضه 610 مترًا بأجنحته الممتدة، والتي من خلالها ستضم 19 فيلا بالإضافة إلى 64 شقة لكل جناح.

كما سيتم تقسيمها إلى 9 أقواس مختلفة، تبدأ من مدخل الميناء إلى المنطقة الرئيسية، وصولاً إلى المساحات السكنية المكونة من فيلات ومباني وأسطح منازل.

هناك أيضًا منطقة صدفة علوية تسمح للمركبات الطائرة بالهبوط بأمان، وسيضم Terayacht وسائل الراحة داخل المجتمع، مثل مركز تجاري، حديقة على السطح، نادي شاطئي و "Terashipyard" التي توفر الوصول المباشر إلى البحر.

تجهيزات المدينة العائمة

ينقسم الهيكل إلى حوالي 30000 خلية، توفر هذه المساحة حلاً عائمًا غير قابل للغرق للطابق السفلي، والذي يتكون من حجرات عنقودية ومتصلة بواسطة ممرات.

تعمل المدينة العائمة Pangeos من خلال 9 محركات HTS، كل منها يستهلك 16000 حصان، وكلها محركاا كهربائية بالكامل.

تنطلق بسرعة قصوى تبلغ خمس عقد، أي ما يعادل 5.7 ميل في الساعة / 9.2 كم في الساعة، والسطح مغطى بألواح شمسية تولد الطاقة للترايخت، وكذلك أمواج المحيط.

لم يتم الكشف عن الجزء الداخلي من Pangeos بعد، لكن Lazzarini توقعت استثمار 8 مليارات دولار في بناء تيرايخت خلال 8 سنوات، والإبحار حول العالم دون توقف من خلال إمدادات الطاقة الخضراء التي لا نهاية لها.