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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تتخطى الـ200 ألف جنيه.. صاحب واقعة محل الكشري يظهر أثناء قيادته سيارة جديدة

محمد عامل النظافة
محمد عامل النظافة

تداول عددا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة لمحمد عامل النظافة صاحب واقعة محل الكشري وهو يقود سيارة جديدة تتخطى سعرها الـ200 ألف جنيه. 

وفور تداول الصورة على السوشيال ميديا انهالت التعليقات عليها وتساءل البعض حول حقيقة امتلاك محمد لهذه السيارة وهل نجح  بالفعل في الحصول على سيارة جديدة بعد الشهرة التى اكتسبها على السوشيال ميديا.

وعلمت صدى البلد من مصدر مقرب من محمد أن هذه السيارة التى يقودها محمد ليست سيارته وأنما هي لأحد أصدقائه المقربين وطلب منها قيادتها لكونه يعمل سائق فى السنوات السابقة وتم التقاط تلك الصورة أثناء قيادته لها.
 


تفاصيل القبض على محمد عامل النظافة 


وقد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل النظافة على خلفية اتهامه في قضايا صدرت فيها أحكام نهائية بحقه.

قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، إن محمد عادل عامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير صادر ضده أحكام في قضايا قتل خطأ وتبديد وتم ضبطه.

ونجح  محمد عادل عامل النظافة، فى عمل معارضة على الحكم الصادر ضده في مركز أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، وتم اخلاء سبيله من ديوان القسم.
 


تفاصيل القضايا ضد محمد عامل النظافة



وكشفت المصادر الأمنية في الجيزة، عن أن عامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير متهم في ثلاث قضايا تحمل أرقام ٣٤٤٨ لسنة ٢٠١٥ مدينة بدر، و٣٣١٦ لسنة ٢٠١٥ التجمع الخامس، و١٤٠٦٩ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز الجيزة بتهمة التبديد بجلسة 28 نوفمبر 2021 وحكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم لمدة شهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه والمصاريف، وعارض المتهم لجلسة 27 مارس لسنة 2022 وعارض فيها وانقضت الدعوى الجنائية بالتصالح.

 

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