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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الأدور: فوزنا على بلجيكا أعاد ثقة الجماهير في المنتخب

طارق الأدور
طارق الأدور

علق الناقد الرياضي طارق الأدور، على فوز منتخب مصر على منتخب بلجيكا في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين .

 

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وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة عقب الفوز على بلجيكا

قال طارق الأدور  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" منتخب مصر كان في حاجة للانتصار على منتخب بلجيكا ".

أضاف طارق الأدور :" الشارع المصري كان فاقد للثقة في منتخب مصر قبل مباراة بلجيكا ".

وتابع طارق الأدور :" من النتائج الإيجابية لفوز منتخب مصر على بلجيكا إعادة ثقة الجماهير في المنتخب الوطني ".

وأكمل طارق الأدور :" منتخب مصر ادى طريقة 4-3-3 بشكل نموذجي في مباراة بلجيكا ".

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