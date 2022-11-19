طارق الأدور: فوزنا على بلجيكا أعاد ثقة الجماهير في المنتخب

علق الناقد الرياضي طارق الأدور، على فوز منتخب مصر على منتخب بلجيكا في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين .

قال طارق الأدور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" منتخب مصر كان في حاجة للانتصار على منتخب بلجيكا ".

أضاف طارق الأدور :" الشارع المصري كان فاقد للثقة في منتخب مصر قبل مباراة بلجيكا ".

وتابع طارق الأدور :" من النتائج الإيجابية لفوز منتخب مصر على بلجيكا إعادة ثقة الجماهير في المنتخب الوطني ".

وأكمل طارق الأدور :" منتخب مصر ادى طريقة 4-3-3 بشكل نموذجي في مباراة بلجيكا ".