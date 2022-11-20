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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس صاحب فرن لبيعه دفيق مدعم في السوق السوداء بالزاوية الحمراء

حبس
حبس

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس صاحب مخبز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتصرف فى كمية من الدقيق البلدي المدعم "استخراج 82 % " بقصد الاستيلاء على المال العام للاتجار به بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعدم توصيل الدعم لمستحقيه ، وكذا حيازته دقيق بلدى مدعم غير صالح للاستهلاك الآدمى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لقيامه بالتصرف فى كمية من الدقيق البلدي المدعم "استخراج 82 % " بقصد الاستيلاء على المال العام للاتجار به بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعدم توصيل الدعم لمستحقيه ، وكذا حيازته دقيق بلدى مدعم غير صالح للاستهلاك الآدمى.

وعُثر بداخل المخبز المشار إليه على 500 كيلو دقيق بلدي مدعم - 3,300 طن دقيق بلدي مدعم " غير صالح للإستهلاك الآدمى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس صاحب مخبز حبس صاحب مخبز الدقيق البلدي المدعم الزاوية الحمراء السوق السوداء

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