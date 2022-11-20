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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هشام عيسى: آلية التصويت في قمة المناخ يكون أمر بالغ الصعوبة وبعض الدول تطالب بتغير في الألفاظ

قمة المناخ
قمة المناخ

قال هشام عيسى المنسق الوطني السابق لاتفاقية التغيرات المناخية بالأمم المتحدة؛ إن آلية التصويت في مؤتمر الأطراف دائما تكون بالإجماع، ولذلك فان الحصول على موافقة ما بين دولة يكون أمر بالغ في الصعوبة ودائما ما يكون بأغلبية الحضور في الجلسة الختامية.

أضاف هشام عيسى خلال لقاءه عبر تطبيق زووم في برنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي؛ أن كل الدول وافقت على مرحلة الفكرة على الاتفاقيات التي تمت في المسودة الأولى؛ مضيفا أن هناك بعض الدول تطالب بتغير في الألفاظ وذلك للتأكيد أو للإلزام.

أوضح المنسق الوطني السابق لاتفاقية التغيرات المناخيه بالأمم المتحدة؛ أن في إتفاقية 92 صنفت الصين على أنها دولة نامية وعلى الرغم من أنها تحولت لدولة متطورة لم يتم إثبات ذلك في الإتفاقيات ولابد من تعديل ذلك حتى تقوم بإلتزاماتها تجاه الدول المتضررة لكي تساهم في عملية التمويل المناخية.

هشام عيسى المنسق الوطني التغيرات المناخية قمة المناخ الأمم المتحدة الصين المناخ

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