سمعان: الدبلوماسية المصرية تقوم بجهد جبار بشأن صندوق الخسائر والاضرار بقمة المناخ..فيديو

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس؛ إن الدبلوماسية المصرية تقوم بجهد جبار في الأيام السابقة بشأن صندوق الخسائر والاضرار بقمة المناخ، وذلك لوضع إطار عام لهذا الصندوق الذي احد اهم اليات التنفيذ الذي أوصى بها الرئيس السيسي لتحقيق قمة تنفيذ وذلك كان اقتراح من الفريق المصري لأخذ حقوق الدول المتضررة من الدول المتطور.

أضاف عبد المسيح سمعان خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي الفضائية في برنامج من مصر؛ أن تم تحديد للمعايير أعطت لنا من خلالها يتم تقديم المساعدات للدول المتضررة وتحديد نوعية الدعم سواء كان دعم فني أو دعم مادي.

أوضح أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس؛ أن مجلس إدارة صندوق يتكون من عدد الدول المتقدمة وعدد من الدول النامية؛ وتتم عقد إجتماع للصندوق في مارس القادم.