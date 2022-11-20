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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق كأس العالم قطر 2022 ..كل ماتريد معرفته عن المونديال والمباريات المذاعة مجانا

كأس العالم
كأس العالم

تنطلق اليوم الاحد 20-11-2022 منافسات كأس العالم بمشاركة 32 منتخبا حيث يلعب منتخب قطر " المستضيف " امام منافسه الاكوادور .

وتقام مباراة منتخب قطر ضد الاكوادور في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة علي استاد البيت وتذاع عبر قناة كاس 1 القطرية وبين سبورت

مجموعات كأس العالم2022


المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز 
المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية -  المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا - الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا -  كوستاريكا -  ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا -  سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية

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مباريات تنقل مجانا 

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية ، عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022 على قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي الخطوة للاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.

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قطر ضد الإكوادور.. تردد قناة مفتوحة لمتابعة مبارة افتتاح كأس العالم

ونستعرض لكم في التقرير التالي، المباريات التي يتم نقلها مجانا على قناة بي إن سبورتس 1 المفتوحة.

 

الأحد 20-11-2022
قطر X الإكوادور


الاثنين 21-11-2022
أمريكا X ويلز –  09.00 م

 

الثلاثاء 22-11-2022
فرنسا X  استراليا – 09.00 م

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الأربعاء 23-11-2022
بلجيكا X  كندا – 09.00 م

 

الخميس 24-11-2022
البرازيل X  صربيا – 09.00 م

 

الجمعة 25-11-2022
انجلترا X  أمريكا  – 09.00 م

 

السبت 26-11-2022
فرنسا X  الدنمارك – 06.00 م

الأرجنتين X  المكسيك – 09.00 م

 

الأحد 27-11-2022
بلجيكا X المغرب –  03.00 م

أسبانيا وألمانيا – 09.00 م

 

الاثنين 28-11-2022

البرتغال X الأوروجواي – 09.00 م

 

الثلاثاء 29-11-2022

ويلز X  انجلترا – 09.00 م

 

الأربعاء 30-11-2022

تونس X  فرنسا –  05.00 م

بولندا X  الأرجنتين –  09.00 م

 

الخميس 1/12/2022

اليابان X  أسبانيا  – 06.00 م

كوستاريكا X  ألمانيا – 09.00 م

 

الجمعة 2/12/2022

الكاميرون X  البرازيل – 09.00 م

 

البث المجاني للمباراة الافتتاحية

ويبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي تقام اليوم الأحد 20 نوفمبر في استاد البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

كأس العالم قطر الاكوادور كأس العالم2022 فرنسا

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