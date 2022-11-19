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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم.. مواعيد مباريات كندا بمونديال قطر 2022

صدى البلد

يخوض المنتخب الكندي مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب وبلجيكا وكرواتيا.

وتعد تلك المجموعة اقوي مجموعات البطولة حيث تضم كرواتيا وصيفة بطل مونديال 2018 وبلجيكا صاحبة المركز الثالث في النسخة ذاتها.

مواعيد جدول مباريات كندا في كأس العالم 2022د


الجولة الأولى: كندا وبلجيكا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر، على ملعب "إستاد أحمد بن علي المونديالي" ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات بالمجموعة السادسة.

 

الجولة الثانية: منتخبا كرواتيا ضد كندا في السادسة مساء يوم الـ 27 نوفمبر الجاري على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات دور المجموعات بالمجموعة السادسة.

 

الجولة الثالثة: يلتقي منتخبا كندا ضد المغرب في الخامسة مساء الأول من ديسمبر على ملعب الثمامة  ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات بالمجموعة  السادسة.

 

ويشارك منتخب كندا في المونديال للمرة الثانية بمسيرته الدولية وبعد انتظار 36 عامًا قدّم المنتخب الكندي مستويات رائعة في التصفيات ونجح في ضمان التأهل مبكرًا بين دول الكونكاكاف ليؤكد أنّه عازم على تقديم نسخة مميزة في كأس العالم بقطر.

 

وخرج من دور المجموعات في كأس العالم عام 1986 التي أقيمت في دولة المكسيك.

قائمة كندا بمونديال قطر

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أعلن جون هيردمان المدير الفني لمنتخب كندا الأول لكرة القدم قائمة منتخب كندا والتي تضم 26 لاعبًا يشاركوا في منافسات كأس العالم 2022.

 

وضمت قائمة منتخب كندا العديد من اللاعبين البارزين في مقدمتهم نجم بايرن ميونيخ اللاعب ألفونسو ديفيز رغم إصابته وجوناثان ديفيد لاعب ليل الفرنسي وإستاكيو لاعب بورتو البرتغالي.

 

كما خسر المدرب خدمات ماكسيم كريبو حارس لوس أنجلوس بسبب الإصابة ليتواجد دايني سانت كلير وكذلك جايسون ليوتويلر.

 

وغاب اللاعب الدولي الكندي أتيبا هاتشينسون الأكثر مشاركًا مع المنتخب الكندي بواقع 97 مباراة بسبب الإصابة .

حراس المرمى: جيمس بانتميس – ميلان بوريان  – دين سانت كلير.

خط الدفاع: صمويل أدكوجبي – جويل ووترمان – أليستير جونستون – ريتشي لاريا – كمال ميلر – ستيفن فيتوريا – ديريك كورنيليوس.

خط الوسط: ليام فريزر – إسماعيل كوني – مارك أنطوني كاي – ديفيد ووثرسبون – جوناتان أوسوريو – أتيبا هاتشينسون – ستيفن إستاكيو – صمويل بيت.

خط الهجوم: تاجون بيوكانن – ليان ميلر – لوكاس كافاليني – إكي أوجبو – جونيور هويلت – جوناتان ديفيز – كايل لارين – ألفونسو.

المونديال مواعيد مباريات كأس العالم 2022 قطر 2022 توقيت القاهرة

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