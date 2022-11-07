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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يُجيب على السؤال الصعب:ماذا قدم محمود الخطيب للكرة المصرية؟.. فيديو

صدى البلد

أجاب الإعلامي محمد شبانة، عن السؤال الصعب الذي يسأله البعض وهو ماذا قدم محمود الخطيب لكرة القدم المصرية.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، ماذا قدم الخطيب إلى مصر؟، دعونا نأخذ من المثال الحي وهو محمد صلاح، كنت جالسا مع بعض الزملاء الإماراتيين، وأكدوا لي أن نظرة مقاطعة ليفربول للعرب تغيرت بسبب احتفاء المدينة بمحمد صلاح.

وأضاف شبانة،الخطيب ومحمد صلاح من أهم أساطير كرة القدم المصرية، هناك ما يسمى القوى الناعمة، وهو كيف تخترق قلوب العالم بالفن أو بالثقافة أو بالعلم أو الرياضة أو كرة القدم، الخطيب واحد من أهم قوى الناعمة كرة القدم المصرية اللي بيمثلوا الكرة المصرية أو الإفريقية على الأقل، وهو أول لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والعالم تحدث وقتها عن مصر وكرة القدم المصرية بسببه وقتها، وأيضًا إنجازاته ومشاركاته مع الأهلي والمنتخب الوطني، لكن النجاح الكروي والعبقرى والأخلاقي لمحمود الخطيب جعله "أسطورة".

نجاحات الخطيب.. 

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وأكمل شبانة، الخطيب صنع الكثير لمصر بأخلاقه ونجاحه وكل شيء وهو متمثل في الوقت الحالي في محمد صلاح، مايكيل إيسيان نجم تشيلسي وريال مدريد الأسبق، وصف محمد أبوتريكة بأنه اسطورة رغم أنه لم يحترف في أوروبا أبدًا،

وأتم شبانة،  مثلا كابتن حسن شحاتة هو أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية، من أبرز أسباب خروج أحاديث بأن شعبية الزمالك أكبر من الأهلي، لأنه فاز بلقب أحسن لاعب في أسيا، واكتسب الزمالك شعبيته في الخليج بسبب هذا الأمر، مع بعض النجوم مثل أحمد عبد الحليم وفاروق جعفرة.

 

الخطيب محمد صلاح مرتضى منصور محمود الخطيب المنتخب الوطني فاروق جعفر الكرة المصرية

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