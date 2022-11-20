قطر ضد الإكوادور.. تردد قناة مفتوحة لمتابعة مبارة افتتاح كأس العالم

أعلنت قنوات الكأس القطرية اذاعة حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 والمباراة الأولى قطر ضد الاكوادور.

وسيتم بث مباراة قطر ضد الاكوادور عبر قناة الكاس 1 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الكاس القطرية

الكأس – التردد : 11919- القمر الصناعي : نايل سات – الاستقطاب : hor – معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .

القمر:- نايل سات

التردد:- 12245

الاستقطاب:- راسي

الترميز:- 27500

تصحيح الخطأ:- 5/6

القمر:- عرب سات

التردد:- 11919

الاستقطاب:- أفقي

الترميز:- 27500

تصحيح الخطأ:- 4/3

القمر:- اسيا سات

التردد:- 3660

الاستقطاب:- راسي

الترميز:- 27500

تصحيح الخطأ:- 3/4

ولي العهد السعودي يصل قطر لحضور افتتاح كأس العالم

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إلى قطر، تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، لحضور افتتاح كأس العالم فيفا 2022.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لقطر، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.