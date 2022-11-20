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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطر ضد الإكوادور.. تردد قناة مفتوحة لمتابعة مبارة افتتاح كأس العالم

كأس العالم
كأس العالم

أعلنت قنوات الكأس القطرية اذاعة حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 والمباراة الأولى قطر ضد الاكوادور.

وسيتم بث مباراة قطر ضد الاكوادور عبر قناة الكاس 1 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب فرنسا يوجه رسالة لـ بنزيما بعد تأكيد غيابه عن كأس العالم

منتخب البرازيل يصل قطر للمشاركة في كأس العالم 2022

تردد قناة الكاس القطرية

الكأس – التردد : 11919- القمر الصناعي : نايل سات – الاستقطاب : hor  – معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .

القمر:- نايل سات
التردد:- 12245
الاستقطاب:- راسي
الترميز:- 27500
تصحيح الخطأ:- 5/6 

القمر:- عرب سات
التردد:- 11919
الاستقطاب:- أفقي
الترميز:- 27500
تصحيح الخطأ:- 4/3

القمر:- اسيا سات
التردد:- 3660
الاستقطاب:- راسي
الترميز:- 27500
تصحيح الخطأ:- 3/4

ولي العهد السعودي يصل قطر لحضور افتتاح كأس العالم

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إلى قطر، تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، لحضور افتتاح كأس العالم فيفا 2022.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لقطر، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.

افتتاح كأس العالم كأس العالم قطر الاكوادور قطر ضد الاكوادور

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