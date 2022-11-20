عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب فرنسا يوجه رسالة لـ بنزيما بعد تأكيد غيابه عن كأس العالم

بنزيما
بنزيما

أعلن منتخب فرنسا بشكل رسمي غياب كريم بنزيما عن الفريق خلال منافسات كأس العالم بعد تعرضة لإصابة في الفخد الايمن . 

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : ضرب في عضلة الفخذ من الفخذ الأيسر ،كريم بنزيما يضطر للتخلي عن المشاركة في كأس العالم ، الفريق بأكمله يشارك كريم حزنه ويتمنى له الشفاء العاجل.

وتعرض كريم بنزيما للإصابة أثناء مران منتخب فرنسا، مساء السبت، ليغادره قبل نهايته.

وبحسب صحيفة “ لو باريسيان” الفرنسية، فأن الفحوصات التي خضع لها كريم بنزيما في مركز أسباير، أكدت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ، ما يعني تأكد غيابه عن كأس العالم 2022 مع منتخب فرنسا.

وسيتم استبعاد كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم موسم 2021-2022، عن قائمة منتخب فرنسا، واستبداله بلاعب أخر في موعد أقصاه مساء الاثنين.

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 مع منتخبات تونس وأستراليا والدنمارك.

كريم بنزيما بنزيما كأس العالم منتخب فرنسا فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانون يردون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته عن "صلاة الجمعة على رد كاربت"

للمطلقات والأرامل .. مساعدات نقدية من بنك ناصر وهذه الشروط

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

مشهد مروع..حريق ضخم في الأردن إثر انفجار مستودع بنزين| فيديو

1500 جنيه شهريا وتورث.. خطوات وأسباب الحصول على المعاش الاستثنائي

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداء من التيرم الثاني

إجراء حاسم من التعليم في جميع مدارس الجمهورية بسبب مشروبات +18 |فيديو

ترشيحاتنا

منتخب فرنسا يوجه رسالة لـ بنزيما بعد تأكيد غيابه عن كأس العالم

مجموعات المونديال(8).. حلم رونالدو في التتويج.. ونجوم غانا يرغبون في الثار من يد سواريز

مشهد مروع..حريق ضخم في الأردن إثر انفجار مستودع بنزين| فيديو

هذا الذكر بديل إذا تعذر سجود التلاوة .. الإفتاء تكشف عنه

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 : تحقق أرباحاً كبيرة

أستاذ بجامعة هارفارد: اكتشاف علاج نهائي لمرض السكر قريبًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتان لـ ياسمين الخطيب تضعها في مأزق

الحاجة الساقعة والفشار.. نصائح ياسمين عز للزوجة خلال المونديال تثير الجدل

عروسان يرسلان دعوة زفاف للجيش الهندي .. والرد مفاجأة

طريقة عمل التونة المعلبة فى المنزل

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ