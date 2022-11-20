أول تقليعات كأس العالم.. ناقة روحية تختار الإكوادور للفوز على قطر

أجرت صحيفة ذا صن البريطانية توقعها للفائز ببطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر .

واستخدمت الصحيفة في توقعاتها ناقة روحية لتتوقع الفائز بين منتخب انجلترا وإيران قبل المباراة المرتقبة بينهما في افتتاح منافسات المجموعة التي تضم أمريكا وإيران أيضا.

ويصر مالكا الناقة الروحية كاميلا على أنها لا تخطئ أبدا.

وتوقعت الناقة فوز منتخب انجلترا في الثلاث مباريات بدور المجموعات.

وتتمتع الناقة بمعاملة خاصة في قطر، حيث يتم تدريبها وتربيتها للمشاركة في سباقات الهجن وفق تقرير الصحيفة.

كما اختارت الناقة فوز الإكوادور على قطر في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس العالم.

مباريات تنقل مجانا

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية اليوم، عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022 على قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي الخطوة للاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.

ونستعرض لكم في التقرير التالي، المباريات التي يتم نقلها مجانا على قناة بي إن سبورتس 1 المفتوحة.

الأحد 20-11-2022

قطر X الإكوادور



الاثنين 21-11-2022

أمريكا X ويلز – 09.00 م

الثلاثاء 22-11-2022

فرنسا X استراليا – 09.00 م

الأربعاء 23-11-2022

بلجيكا X كندا – 09.00 م

الخميس 24-11-2022

البرازيل X صربيا – 09.00 م

الجمعة 25-11-2022

انجلترا X أمريكا – 09.00 م

السبت 26-11-2022

فرنسا X الدنمارك – 06.00 م

الأرجنتين X المكسيك – 09.00 م

الأحد 27-11-2022

بلجيكا X المغرب – 03.00 م

أسبانيا وألمانيا – 09.00 م

الاثنين 28-11-2022

البرتغال X الأوروجواي – 09.00 م

الثلاثاء 29-11-2022

ويلز X انجلترا – 09.00 م

الأربعاء 30-11-2022

تونس X فرنسا – 05.00 م

بولندا X الأرجنتين – 09.00 م

الخميس 1/12/2022

اليابان X أسبانيا – 06.00 م

كوستاريكا X ألمانيا – 09.00 م

الجمعة 2/12/2022

الكاميرون X البرازيل – 09.00 م