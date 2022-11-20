تشكيل قطر والاكوادور المتوقع لإفتتاح كأس العالم2022

تقام اليوم أولى مباريات كأس العالم 2022 بين قطر المستضيفة ومنافسه الإكوادور على ملعب البيت .

وتقام مباراة قطر ضد الإكوادور في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1- beIN SPORTS MAX 1 ، وقناة الكاس القطرية.

ومن المتوقع ان يبدأ منتخب قطر المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: سعد الشيب



الدفاع: إسماعيل محمد – بسام الراوي – بوعلام خوخي – عبد الكريم حسن



الوسط: همام الأمين – عبد العزيز حاتم – كريم بوضياف – حسن الهيدروس



الهجوم: المعز علي – أكرم عفيف

وجاء تشكيل منتخب الإكوادور المتوقع :

حراسة المرمى: دومينيجيز.

الدفاع: بالاسيوس، أرييجا، فيليكس إدواردو توريس، كاستيلو.

الوسط: فرانكو، جيجسون مينديز، خوسيه سيفونتس.

الهجوم: إبارا، إسترادا، أنخيل مينا.

ولي العهد السعودي يصل قطر لحضور افتتاح كأس العالم

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إلى قطر، تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، لحضور افتتاح كأس العالم فيفا 2022.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لقطر، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.