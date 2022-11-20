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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم.. موعد المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور وتردد القنوات الناقلة

كأس العالم
كأس العالم

تقام اليوم أولى مباريات كأس العالم 2022 بين قطر المستضيفة ومنافسه الإكوادور على ملعب البيت .

وتقام مباراة قطر ضد الإكوادور في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1- beIN SPORTS MAX 1 ، وقناة الكاس القطرية.

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تردد قناة الكاس القطرية


الكأس – التردد : 11919- القمر الصناعي : نايل سات – الاستقطاب : hor  – معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .

القمر:- نايل سات
التردد:- 12245
الاستقطاب:- راسي
الترميز:- 27500
تصحيح الخطأ:- 5/6

القمر:- عرب سات
التردد:- 11919
الاستقطاب:- أفقي
الترميز:- 27500
تصحيح الخطأ:- 4/3

القمر:- اسيا سات
التردد:- 3660
الاستقطاب:- راسي
الترميز:- 27500
تصحيح الخطأ:- 3/4

ولي العهد السعودي يصل قطر لحضور افتتاح كأس العالم


وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إلى قطر، تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، لحضور افتتاح كأس العالم فيفا 2022.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لقطر، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.

 

قطر الاكوادور قطر ضد الاكوادور قناة الكأس القطرية كأس العالم

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