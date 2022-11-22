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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير النقل: أسعار تذاكر القطارات لم تتحرك.. وعودة «الإسباني» للعمل يناير 2023| فيديو

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه كان لدينا تخطيط، بأن تكون هناك عربات قطارات درجة ثانية وأولى روسية الصنع، ولكن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تم تأخير توريد القطارات وتأجيلها للعام المقبل.

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وقال كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، وضعنا خطة لسحب القطارات الإسبانية، ونعمل على إعادة تأهيلها، على نُدخل قطارا روسيا بدلا منها، ولمدة 45 يوما، على أن يعود القطار الإسباني للعمل مرة أخرى بداية من يناير 2023.

وتابع وزير النقل، أن أسعار التذاكر لم تتحرك، مثلما ادَّعت قنوات الإخوان، مؤكدا أن القطارات الروسية التي سيتم توريدها، مكيفة ومتطورة.

رابط بين الصحراوي الشرقي والغربي

وأشار كامل الوزير إلى أن هناك فيديو بثته قنوات الإخوان، تشير فيه إلى أننا مهملين للصعيد، مؤكدا أنه يتم العمل 24 ساعة؛ حتى يتم افتتاح قطاع وطريق في أسوان بطول 12 كيلوتر خلال الشهر المقبل، إضافة إلى أن هناك محور جديد على النيل، يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي.

 

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