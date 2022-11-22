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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر أوكرانية: بريطانيا تدعم كييف بصواريخ "بريمستون 2" المتقدمة

صدى البلد

 ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية اليوم الثلاثاء/ أن سلاح الجو الملكي البريطاني أرسل إلى أوكرانيا صواريخ "بريمستون 2" عالية الدقة والتي يُمكن توجيهها بالليزر.


وأفادت الوكالة، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن هذه الصواريخ التي يتكلف الواحد منها حوالي 175 ألف جنيه إسترليني، تستطيع إصابة أهداف من خلال تتبع الليزر الذي تطلقه القوات أو الطائرات أو المركبات، أو تحديد هدفها الخاص من قائمة مبرمجة مسبقًا من خلال استخدام الرادار.


وأشارت المصادر إلى أن هذا النظام للسلاح يسمح بمسح ساحة المعركة وتحديد الهدف الأنسب مع استبعاد المركبات المدنية أو المعدات العسكرية الأقل أهمية .. مؤكدة أهمية هذا الأمر للحد من احتمال حدوث أضرار جانبية بين السكان المدنيين.


وأوضحت أن النسخة الأولى من بريمستون دخلت الخدمة في سلاح الجو الملكي في عام 2005 وتمت ترقيتها في عام 2008 بحيث يمكن توجيهها بالليزر، غير أن النسخة الجديدة يبلغ مدى إطلاقها ضعف ما كان عليه في السلسلة السابقة.
 

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