شاهد| الجماهير العربية تحتفل بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين

احتفل عدد كبير من الجماهير العربية، بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في أول مباراة له ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر، مشيدين بالأداء الرائع للأخضر في هذه المباراة أمام راقصي التانجو.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” السعودية، احتفال طلاب وطالبات جامعة الكويت بفوز المنتخب السعودي، حيث ظهروا وهم يهتفون بعد اقتناص الأخضر للمباراة.

كما أظهر فيديو آخر نشرته قناة “الإخبارية”، حشدًا من المصريين المتجمعين في أحد أحياء القاهرة وهم يحتفلون بفوز الأخضر على الأرجنتين، حيث كانوا يرقصون ويهتفون “سعودية سعودية”.

ووثق مقطع آخر نشرته قناة “العربية”، جاليات مختلفة وهي تحتفل وترقص في محيط استاد “لوسيل” بقطر بعد هذا الفوز الساحق.

ونشر الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" في وقت سابق صورة للفرحة الكبيرة لولي عهد السعودية بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين.

وظهر في الصورة الأمير محمد بن سلمان وهو يبدو سعيدا للغاية ويحتضن مرافقيه خلال مشاهدتهم اللقاء.

وقدمت السعودية عرضا مذهلا في الشوط الثاني وسجلت هدفين متتاليين بعد الاستراحة، لتصعق الأرجنتين وتخرج بالانتصار 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيل وأمام أكثر من 88 ألف متفرج، اليوم الثلاثاء.