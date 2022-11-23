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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: سأتبرع بأعضائي بعد الوفاة.. فيديو

إيناس عبد الحليم
إيناس عبد الحليم

أكدت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة قانون التبرع بالأعضاء بلجنة الصحة، إن أول لجنة شكلت للتبرع بالأعضاء كانت في عام 2018.

 

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الصحة: توثيق التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لا يشترط أن يتم بالشهر العقاري

وقالت إيناس عبد الحليم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج “ في المساء مع قصواء ” المذاع على قناة “ سي بي سي”، :"توثيق التبرع بالأعضاء هو اقترح أحد النواب، إضافة إلى اقتراح بإضافة خانة في بطاقة الرقم القومي للمواطنين حال رغب الشخص أو لا يرغب في التبرع بعد وفاته.

 

وتابعت إيناس عبد الحليم: "لازم ده كله يكون مثبت، وكل تعاملنا بقت بالرقم القومي، وده يسهل عملية تسجيل الناس المتبرعين، ويسهل قائمة انتظار المتبرعين بالأعضاء، وتكون العملية بسهولة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاه مباشرة".

 

وأوضحت أنها قامت  بالتوقيع على التبرع بجميع أعضاءها بعد الوفاة، وهو الأمر الذي سيتم إثباته وسيكون موجود، مضيفة:"ياريت الإعلام يشارك معانا لتوعية الناس".

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