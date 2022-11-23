أيمن بهجت قمر: عندي شغف إني أفضل متواجد وأكتب للأغاني والدراما والسينما

طموح مستمر..

أكد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، أنه لديه طموح وشغف مستمر للعمل والتأليف، مضيفا:" عندي شغف إني أفضل متواجد وانا بكتب للاغاني والدراما والسينما".

وقال أيمن بهجت قمر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" أحاول الحفاظ على مكانتي في تأليف الأغاني وذلك بالتوازي مع تاليف مسلسلات وأفلام ".

وأضاف أيمن بهجت قمر :" مقدرش استغني عن وجودي كـ شاعر وسيناريست وهذا الأمر يتطلب مني اجتهاد وطموح مستمر".

وتابع أيمن بهجت قمر :" أنا لما كتب مسلسل كنت عايز اشتغل مع الفنان عادل إمام"، مضيفا:" 70 % من شغلي بيكون وسط ناس بحبهم".

وأكمل ايمن بهجت قمر :" لما عملت فيلم البدلة حقق اعلى إيرادات في السينما المصرية وده كان فيلم كوميدي وبعدها عملت تحت تهديد السلاح بقصة مختلفة تماما بعيدة عن الكوميدي بشكل كبير ".