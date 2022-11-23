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توك شو

طموح مستمر..

أيمن بهجت قمر: عندي شغف إني أفضل متواجد وأكتب للأغاني والدراما والسينما

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر

أكد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، أنه لديه طموح وشغف مستمر للعمل والتأليف، مضيفا:" عندي شغف إني أفضل متواجد وانا بكتب للاغاني والدراما والسينما".

 

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وقال أيمن بهجت قمر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" أحاول الحفاظ على مكانتي في تأليف الأغاني وذلك بالتوازي مع تاليف مسلسلات وأفلام ".

 

وأضاف أيمن بهجت قمر :"  مقدرش استغني عن وجودي كـ شاعر وسيناريست وهذا الأمر يتطلب مني اجتهاد وطموح مستمر".

 

وتابع أيمن بهجت قمر :"  أنا لما كتب مسلسل كنت عايز اشتغل مع الفنان عادل إمام"، مضيفا:" 70 % من شغلي بيكون وسط ناس بحبهم".

 

وأكمل ايمن بهجت قمر :"  لما عملت فيلم البدلة حقق اعلى إيرادات في السينما المصرية  وده كان فيلم كوميدي وبعدها عملت تحت تهديد السلاح بقصة مختلفة تماما بعيدة عن الكوميدي بشكل كبير ".

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