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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمباز الأهلي يحصد 39 ذهبية في بطولة الجمهورية للناشئين

جمباز الأهلي
جمباز الأهلي

حصد فريق ناشئي الجمباز بالنادي الأهلي، تحت 7 سنوات 39 ميدالية ذهبية، ضمن منافسات بطولة الجمهورية التي اختتمت فعالياتها أمس الثلاثاء، أقيمت البطولة داخل صالة نادي مدينة نصر.

قدّم ناشئو الفريق عرضًا قويًّا خلال منافسات البطولة، حيث نجح جمباز الأهلي تحت 7 سنوات في الفوز بـ39 ميدالية ذهبية، إلى جانب الفوز بميدالية فضية بمشاركة كل من: أبو بكر أسامة، أحمد هشام، أحمد محمد عبد المنعم، آدم تامر، آدم محمد عبد المنعم، آدم محمد عبد الظاهر، أدهم مصطفى، آسر أحمد، إسماعيل محمد عبد الرحمن، إسماعيل مصطفى إسماعيل، حمزة تامر، حمزة هشام، حمزة حسن، ركان خالد محمد، ريان مؤمن، زين الدين أيمن، سليم محمد علي، سليم محمد كمال، سليم وليد محمد شكري، علي محمد حسني، عمار مصطفى محمد، عمر تامر صلاح، كريم الحسيني، كريم محمد حمدي، مازن ماجد، محمد أحمد، محمود أحمد، ياسين أحمد فهمي، ياسين أحمد نبيل، ياسين باسم، ياسين شريف، ياسين عمرو، ياسين محمد، يحيى خالد، يحيى زكريا، يوسف محمد رفعت، يوسف ياسر، يونس محمود.

وأعرب الدكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الجمباز بالنادي، عن سعادته بالنتائج المميزة للفريق، مؤكدًا على جاهزية جميع اللاعبين واللاعبات لخوض منافسات بطولات الجمباز، مشددًا على ثقته في إمكانيات اللاعبين واللاعبات، لحصد المزيد من الميداليات والوقوف على منصات التتويج.

ويقود جهاز الجمباز بالنادي الأهلي الدكتور محمد فؤاد حبيب رئيسًا، والدكتور كريم عبد الرحمن، ‏المدرب العام لقطاع الرجال، ومها حنفي، مدرب عام قطاع آنسات، فيما يضم الجهاز الإداري محسن اللمعي مديرًا إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، ويقود الجهاز الطبي الدكتور أحمد مسعد، طبيب الجهاز.
 

فريق ناشئي الجمباز بالنادي الأهلي صالة نادي مدينة نصر آدم محمد عبد المنعم إسماعيل محمد عبد الرحمن محمد أحمد

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