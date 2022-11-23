الأهلي يعلن عن الراعي الرئيسي لمدة اربع سنوات رسميا

أقام مجلس إدارة الأهلي حفلاً لتوقيع عقد الرعاية الرئيسي والشريك التكنولوجي، بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وقيادات الشركة.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق عن الشريك التكنولوجي والراعي الرئيسي للنادي لمدة أربع سنوات قادمة.. جاء ذلك في إطار استراتيجية «نادي القرن» الجديدة لتسويق حقوق الرعاية بالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، وحرص الشركة العملاقة التي حققت نجاحات تكنولوجية رائعة في السوقين المصرية والعربية، على تقديم خدمات مبدعة في مجال الاتصالات بجانب توسيع قاعدة انتشار علامتها التجارية.. وأيضًا استثمار الشغف الكبير لجماهير الأهلي لمتابعة ناديها في تجربة تكنولوجية فريدة تحت شعار «بنحب الأهلي».. في المقابل يسعى النادي الأهلي صاحب البطولات والإنجازات التاريخية على كافة المستويات لاستثمار علامته التجارية القوية في الاستمرار في تفرده في إنجاز عقود تسويقية تحقق طموحات أعضائه وجماهيره العظيمة.