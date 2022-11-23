عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن عن الراعي الرئيسي لمدة اربع سنوات رسميا

صدى البلد

أقام مجلس إدارة الأهلي حفلاً لتوقيع عقد الرعاية الرئيسي والشريك التكنولوجي، بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وقيادات الشركة.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق عن الشريك التكنولوجي  والراعي الرئيسي للنادي لمدة أربع سنوات قادمة.. جاء ذلك في إطار استراتيجية «نادي القرن» الجديدة لتسويق حقوق الرعاية بالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، وحرص الشركة العملاقة التي حققت نجاحات تكنولوجية رائعة في السوقين المصرية والعربية، على تقديم خدمات مبدعة في مجال الاتصالات بجانب توسيع قاعدة انتشار علامتها التجارية.. وأيضًا  استثمار الشغف الكبير لجماهير الأهلي لمتابعة ناديها في تجربة تكنولوجية فريدة تحت شعار «بنحب الأهلي».. في المقابل يسعى النادي الأهلي صاحب البطولات والإنجازات التاريخية على كافة المستويات لاستثمار علامته التجارية القوية في الاستمرار في تفرده في إنجاز عقود تسويقية تحقق طموحات أعضائه وجماهيره العظيمة.

 

مجلس إدارة الأهلي والشريك التكنولوجي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الشغف الكبير بنحب الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

طوارئ وإجراءات أمنية غير مسبوقة.. ماذا يحدث في قطاع غزة؟

طاردني الفجر.. اعترافات عاملة النظافة: المتهم كتم نفسي وتحسس جسدي بقوة

ترشيحاتنا

منح 306 منشأة صناعية علامة بكل فخر صنع في مصر

أكاذيب قذرة.. رد قاس من أوكرانيا على قرار جازبروم الروسية خفض الغاز لمولدوفا

وزيرة الهجرة تصل إلى الرياض للقاء أكبر جالية مصرية بالخارج

تحذير عاجل.. الأرصاد: موجة أمطار تضرب مناطق بالبلاد خلال ساعتين

كاد أن ينهي حياته.. طالب يعتدي على زميله بمركز للدروس الخصوصية| القصة الكاملة

مصر تستضيف التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للسلة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسناء تونس.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد؟

3 توابل تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

بفستان عروس البحر.. إيمان أبوطالب تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

فيديو

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

وائل جسار: أرغب فى صناعة أعمال ترقى بذوق الجمهور

رضخوا في النهاية.. 7 منتخبات تلتزم بتعليمات فيفا وقطر بشأن "شارة كأس العالم المرفوضة".. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ