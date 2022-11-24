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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التنسيق الحضاري يمثل مصر في اجتماع مرصد التراث المعماري والعمراني بمنظمة الألكسو

الجهاز القومي للتنسيق
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

يشارك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ممثلا عن جمهورية مصر العربية في  الاجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالوطن العربي "الالكسو"، وذلك  يومي 23 و 24 نوفمبر 2022 بالعاصمة الجزائرية، وذلك  بمشاركة عدد  من الوزراء والمهتمين بالتراث العمراني على مستوي الوطن العربي .

و سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة  اللائحة التفسرية لميثاق الحفاظ على التراث العمراني والمعماري المتميز في الدول العربية وتنميته والعمل على وضع الإطار الإسترشادي لسجل التراث العمراني العربي، تمهيدا لعمل أرشيف قومي عربي للمناطق التراثية على مستوي الوطن العربي ، كما تم مناقشة  استمارة الترشيح لسجل التراث العمراني وآلية التسجيل ، كما تم مناقشة الوضع الداخلي لعمل مرصد التراث  العمراني العربي . 


وسيتم القيام بزيارة ميدانية لعدد من المواقع التراثية  كنموذج للمواقع العمرانية التراثية بدولة الجزائر

الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المهندس محمد ابو سعده وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني جمهورية مصر العربية مرصد التراث المعماري والعمراني مستوى الوطن العربى

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