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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوافق على فتح تحقيق في تعامل إيران مع الاحتجاجات

صدى البلد

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم /الخميس/، على تشكيل بعثة جديدة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إيران وسط أسابيع من الاحتجاجات والقمع الوحشي الذي شنته طهران على الاضطرابات.


ودعا مجلس الأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران، حيث كان المواطنون يشنون احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة منذ أن تعرضت ماشا أميني البالغة من العمر 22 عامًا للضرب حتى الموت على يد "شرطة الآداب" الإيرانية بعد أن تم احتجازها لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.


وصوتت 25 دولة على الموافقة بتشكيل البعثة الجديدة، وامتنعت 16 دولة عن التصويت، وصوتت ست دول فقط ضد هذه الخطوة.


وستحقق البعثة الجديدة التابعة للأمم المتحدة الجديدة في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إيران فيما يتعلق برد الحكومة الإيرانية القاسي على الاحتجاجات، التي بدأت في سبتمبر.


وبحسب الصحيفة، أظهرت السفيرة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تيلور صور المتظاهرين الإيرانيين القتلى خلال كلمتها في الجلسة الخاصة، ودعت إلى التحقيق في الوفيات.


وقالت خلال الجلسة "الأسماء المعروضة بجواري والصور التي ورائي لا تمثل سوى عدد قليل من الأرواح، التي تم التخلص منها لمجرد الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية، هؤلاء هم سبب وجودنا هنا اليوم".
 

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