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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من دبي .. بشرى تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

صدى البلد

تألقت الفنانة بشرى، في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت بشرى الأنظار بجمالها من أبراج دبي، وارتدت فستانًا قصير مليء بالورود، ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها.

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وشاركت بشرى مؤخرًا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بدورته الـ33، كما شاركت كضيف شرف في مهرجان "ضيافة" وكانت الدورة الحالية مهداة للنساء الناجحات.

وحصلت بشرى مؤخرا علي الإقامة الذهبية في الإمارات وحرصت علي توجيه الشكر لقادة الدولة وهنأت الشعب الاماراتي بيوم العلم.

ويعرض حاليا لبشري فيلم "معالي ماما" علي منصة "Netflix" للمرة الأولي بعد عرضه في السينمات علي مدار الأشهر الماضية، وتصدر الفيلم مؤشرات البحث.

جلسة تصوير الفنانة بشرى الاقامة الذهبية في الامارات فيلم معالي ماما

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