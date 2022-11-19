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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان قصير .. بشرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة في دبي| شاهد

بشرى
بشرى

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في دبي.

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تألقت بشرى في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم بالقماش اللامع بالكامل ذات اللون الفضي.

انتعلت بشرى بوت قصير باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة أنيقة وغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بشرى على خصلات شعرها البني القصير المموج المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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